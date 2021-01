Grigi: due candidati per il possibile “dopo Gregucci”, decisive le prossime ore

Alessandria – Dopo la sconfitta di ieri con il Como al “Mocca”, recupero della diciottesima giornata di andata del campionato di serie C girone A, per l’Alessandria è tempo di cambiare allenatore? Potrebbe essere. Angelo Gregucci, che aveva preso il posto di Cristiano Scazzola che è ancora sotto contratto, potrebbe, ormai, essere effettivamente in bilico e i nomi che avrebbero preso in considerazione patron Di Masi e il ds Fabio Artico sarebbero due: Moreno Longo, che l’anno scorso ha salvato il Torino e che ha risposto negativamente ai Granata, pochi giorni fa, quando è stato contattato per sostituire Giampaolo, e Fabio Gallo, nelle ultime due stagioni sulla panchina della Ternana e legato ad Alessandria anche da ragioni familiari.

È indubbio che la squadra, almeno in questa prima parte di campionato, abbia abbastanza deluso le aspettative soprattutto alla luce di quanto era stato annunciato la scorsa estate ossia la tanta agognata promozione in serie B che nel capoluogo manca ormai da quarantasei anni. L’Alessandria, con la sconfitta di ieri, si trova adesso a -11 dalla capolista Renate e a -9 dal Como con la vetta che pare farsi sempre più lontana

Da parte sua Gregucci dice di essere tranquillo e, nel dopogara del match con il Como, in sala stampa ha parlato dei Grigi come di una “squadra forte, che con il Como, nel secondo tempo, ha fatto vedere le sue potenzialità”.

Insomma Gregucci va o resta? Lo sapremo presto.