Grigi: esonerato mister Gregucci, al suo posto probabile l’arrivo dell’ex allenatore del Torino Moreno Longo

Alessandria – Adesso è ufficiale. L’Alessandria Calcio ha esonerato mister Angelo Gregucci e il suo vice, Marco Martini. Il club piemontese ha reso nota la notizia nel primo pomeriggio: “A loro va il ringraziamento della società per la professionalità e l’impegno costantemente profusi per i colori Grigi” si legge sul sito ufficiale della società. Gregucci, dopo una prima esperienza sulla panchina dell’Alessandria nella stagione 2015-2016, era tornato ad allenare la truppa grigia un anno fa, al posto di Cristiano Scazzola. Ora in pole position per la sua successione pare esserci l’ex tecnico del Torino, Moreno Longo.