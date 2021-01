Noi difenderemo sempre la famiglia, la natura, la cultura indipendente e la dignità dell’uomo

di Andrea Guenna – Qualcuno che la sapeva lunga ha detto che non è degno di attenzione chi parla per più di tre minuti di sé. Ma devo parlare di me per dare un senso al resto. Ebbene cari lettori, dopo 37 anni di onorato servizio, mi sono dimesso dalla Massoneria. Non rinnego il passato ma non posso ignorare che alcuni liberi muratori del terzo millennio si sono ridotti ad essere dei dopolavoristi che pagano la quota per consentire alla massoneria internazionale (Bilderberg, Aspen Institute, Trilateral Commission), ormai serva dei grandi gruppi finanziari, di rendere il mondo una sterminata landa di esseri viventi senza identità, senza dignità e senza famiglia, facili prede dei globocrati che venderanno e faranno digerire loro qualsiasi schifezza materiale e intellettuale, basta che produca reddito.

La forza della Verità

Sono cattolico e liberale, convinto che l’uomo nasce libero e tale deve rimanere. Ma per essere liberi bisogna essere forti e la forza deriva dalla verità, dalla fede e dalla semplicità. Semplicità vuole anche dire che non si può stravolgere l’armonia del mondo, per cui chi nasce uomo deve rimanere uomo e chi nasce donna deve rimanere donna. Anche perché è impossibile che avvenga il contrario, per cui i transgender sono esseri senza identità perché il loro Dna resta l’originario e non c’è verso di cambiarlo. Non si può. Uno resta uomo anche se si sottopone ad un violento maquillage chirurgico ed estetico, e la donna resta donna per lo stesso motivo. Inoltre la natura non consente neppure a due uomini o a due donne di fare figli. Questo significa che creare la vita non costa nient’altro che un sublime atto d’amore fra un uomo e una donna, mentre per le coppie omosessuali un figlio costa 200.000 dollari. Dov’è l’uguaglianza e la democrazia? Dov’è la dignità dell’uomo se non esiste la dignità della famiglia? E neppure quella dei bambini fabbricati in provetta? Dove sono un padre e una madre da amare come sono da amare fratelli e sorelle?

La famiglia e l’ambiente veri templi di libertà

La famiglia è sempre stata un baluardo a difesa della libertà, un approdo sicuro nei momenti difficili, una carezza materna nei momenti tristi. L’essere umano senza famiglia è un beduino nel deserto dopo che gli è morto il cammello. Ma gli uomini evidentemente sono indeboliti, impauriti, resi schiavi da una cultura che va oltre la famiglia e che fa credere loro qualsiasi sciocchezza. Cosi dobbiamo assistere all’inizio della distruzione del pianeta grazie agli incendi dolosi dell’Amazzonia, del Congo, dell’Australia, che hanno cancellato milioni di chilometri quadrati di foreste. Poi arrivano i climatologi che, stupefatti, dicono che aumenta l’anidride carbonica. Per forza, essendo cibo per le piante, se le piante non ci sono più, aumenta. Non è finita perché il terrorismo climatico messo in scena da chi cerca nuovi spazi commerciali come la green economy – in buona parte inutile e costosa – per vendere prodotti altrimenti invendibili, sta tentando di farci credere che il clima cambia.

Il clima è sempre cambiato

Che il clima stia cambiando in modo preoccupante non è vero, altrimenti non si capirebbe come mai l’alluvione di Alessandria sia avvenuta nel 1994 e non nel 2014. La verità è che la temperatura della Terra, indipendentemente dall’attività dell’uomo, è sempre cambiata. A questo proposito il premio Nobel Carlo Rubbia si chiede come avesse fatto il generale cartaginese Annibale nel 218 a.C. a valicare le Alpi alla fine di ottobre col suo esercito e un branco di elefanti. Superarono un passo a circa 3.000 metri e scesero nelle Valli di Lanzo per poi effettuare la discesa. Annibale, in quel modo, riuscì a raggiungere la Pianura Padana poco prima dell’inverno, mantenendo quell’effetto sorpresa che voleva ottenere. Era alla testa di un’armata imponente composta da 90.000 fanti e 12.000 cavalieri, oltre a 37 elefanti. Come fu possibile che un esercito simile sia stato in grado di compiere un’impresa del genere ad autunno inoltrato? Semplice, perché allora la neve su quel passo non c’era, mentre oggi c’è, per cui si deduce che la temperatura d’allora fosse più alta rispetto a quella di oggi di almeno tre gradi centigradi.

Le “Bombe d’Acqua” sono balle per nascondere la corruzione

E gli allagamenti dopo gli acquazzoni? Sono dovuti al fatto che molte volte i lavori pubblici sono eseguiti coi piedi, usando materiale scadente, con tubazioni insufficienti per il drenaggio dell’acqua piovana per cui alcune ditte ci mangiano sopra mettendo, per esempio, un tubo del 16 quando ce ne vuole uno del 25, e l’acqua, quando c’è il solito acquazzone estivo, non sapendo dove andare, torna indietro e va in strada allagando la città. Non esistono bombe d’acqua, trombe d’aria, disastri idrogeologici, ma solo mangeria, incompetenza e spreco del denaro pubblico. Certo, i politici non possono ammetterlo, o perché sono ignoranti e non lo sanno (nella maggioranza dei casi), o perché sono corrotti e sposano la tesi del cambiamento climatico per comodità ma soprattutto per far approvare nuove opere pubbliche per contrastare il presunto impazzimento del clima e, allo stesso tempo, per non finire al fresco. Come si dice: prendere due piccioni con una fava.

Basta studiare un po’ di fisica elementare

Non è finita poiché, a proposito dei ghiacci che si sciolgono, se ne sentono di tutti i colori. Da sempre i ghiacci si sono sciolti e poi sono ricomparsi. Addirittura, in alcune stampe settecentesche, a Londra d’inverno si vede gente passeggiare sul Tamigi gelato. Infatti il Tamigi gelò sei volte nel XVII secolo e, nell’inverno del 1607-1608, cominciò perfino una tradizione destinata a durare per più di due secoli: la fiera del ghiaccio, ovvero l’organizzazione di spettacoli, divertimenti e piccoli commerci sul fiume gelato. Re Enrico VIII lanciò la fiera del pattinaggio, quando ci si spostava da Londra alla vicina Greenwich sul fiume ghiacciato. Anche Shakespeare cita quegli anni quando descrive la consegna del latte gelato nei secchi. Ma sul clima non è finita poiché capita di sentire i soliti vaniloquenti televisivi affermare che gli iceberg si sciolgono per cui il livello del mare si alza. Evidentemente non conoscono il principio di Archimede (II secolo a.C. – si studiava in prima media) per cui ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto, uguale per intensità al peso del fluido spostato. Vale a dire che, se al Bar ordino un whisky con ghiaccio e il livello è a sette centimetri nel bicchiere, lasciando sciogliere il ghiaccio il livello sarà sempre a sette centimetri, per cui non c’è nessun innalzamento del liquido (whisky) col ghiaccio tornato acqua, che pesa tanto come prima e occupa tanto spazio come prima, quando era ghiaccio.

Ecco perché se si scioglie un iceberg il mare non si alza.

Il mondo finirà se finirà l’uomo

Il clima cambia molto poco e non è il caso di terrorizzare la gente evocando la fine del mondo. Il mondo finirà solo se finirà l’uomo, la sua dignità, la sua famiglia.

E consentitemi di tornare a parlare di me. Io sono anche un templare, consacrato, che ha pronunciato i voti di obbedienza, povertà e castità intesa come sobrietà di costumi, e come tale sento il dovere di scendere in campo per combattere in nome di Cristo e della semplice perfezione del Verbo: “Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” (Matteo 5, 21; 37).

Parlavo di uomo e di donna, ma ora parlo di bambini. I più indifesi. Ebbene, in senato è passato nei giorni scorsi il DDL sulla scuola che prevede l’obbligatorietà dell’educazione gender. Manca ancora il passaggio alla Camera la cui approvazione è data per scontata.

Ma noi diciamo di no.

Chi è contrario può inviare subito una mail alla ministra Azzolina tramite l’indirizzo e-mail segreteria.azzolina@istruzione.it. Facciamo girare. Ognuno lo inoltri ad almeno 5 contatti e raggiungiamo entro oggi un milione di adesioni.

Le rivoluzioni iniziano sempre così, con una piccola fiammella che diventa un incendio.

A Dio Piacendo e ad Maiorem Dei Gloriam.