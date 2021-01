Bertram Derthona: Francesco Carotti è il nuovo Direttore Marketing e Comunicazione

Tortona – Nuovo innesto nell’organigramma societario della Bertram Derthona. Il club tortonese di pallacanestro, primo in classifica nel Girone Verde del campionato di serie A2, ha infatti ingaggiato come nuovo Direttore Marketing e Comunicazione Francesco Carotti, 38 anni, romano, fino alla metà di dicembre direttore operativo della Virtus Roma, società che si è poi ritirata dal campionato di A1. Carotti ha alle spalle esperienze molto varie, tutte legate in qualche modo alla Virtus. Gli inizi come cronista al seguito della squadra poi il passaggio all’interno del club capitolino nel quale ha ricoperto diversi ruoli con una crescente responsabilità: addetto stampa, responsabile comunicazione, team manager, fino all’ultimo importante incarico di direttore operativo.

“La scelta di Francesco Carotti viaggia su questa strada maestra e ha l’obiettivo di allargare l’aspetto delle sponsorizzazioni e di lavorare sul marketing come si addice a un club ambizioso e che ha la prospettiva, nel breve/medio periodo, di trasferirsi nel nuovo Palazzetto dello Sport, fiore all’occhiello della società e anche della città di Tortona” ha dichiarato il presidente della Bertram Derthona Roberto Tava.