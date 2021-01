Da “Cambiamo con Toti” Roma: Berutti: “Restiamo convintamente all’opposizione. Ricostruzioni diverse prive di fondamento”

“Né io né altri colleghi di Cambiamo intendiamo in alcun modo appoggiare la maggioranza guidata da Giuseppe Conte – scrive in una nota, il Senatore di Cambiamo, Massimo Berutti -, le ricostruzioni giornalistiche che dicono il contrario disegnano scenari da fantapolitica. Le nostre idee per ridisegnare il Paese dal punto di vista economico e sanitario sono infatti molto diverse da quelle di questo Esecutivo e dalla maggioranza che lo sostiene. Differente sarebbe il caso di un Governo di salute pubblica che raccolga le migliori energie sostenute da un largo fronte repubblicano per evitare un periodo di ulteriore incertezza e le turbolenze dei mercati già paventate in queste ore. Questa opzione – prosegue Berutti – servirebbe per portare il Paese fuori dalle crisi sanitaria, economica e politica per poi andare al voto. Di certo, però, l’eventualità di un appoggio di Cambiamo alla maggioranza guidata da Conte non esiste nella maniera più assoluta”.