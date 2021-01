Grigi: presentato oggi il nuovo mister, il centrocampista Sulijc verso il Novara?

Alessandria – “Oggi si volta pagina. Devo fare un ringraziamento a mister Gregucci per quanto ci ha dato, per il lavoro che ha fatto per noi in questi mesi insieme a Marco Martini e Stefano Bortolan. Il loro lavoro non è mai mancato ed hanno profuso sempre impegno per questo club. Quando si fanno determinate scelte è una sconfitta per tutti, in primis per me, ma la scelta era logica ed obbligata” a parlare è Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria Calcio che stamane, in conferenza stampa al “Moccagatta”, ha presentato il nuovo allenatore dei Grigi. È Moreno Longo, ex tecnico del Torino, l’anno scorso artefice della salvezza dei Granata in serie A e che si è legato al club mandrogno fino al giugno 2023.

“Tutti lo conoscerete, ha anche giocato qui. In lui ho trovato una bellissima carica, ho avuto un paio di incontri veloci, ma è un ragazzo convinto del progetto-Alessandria. Non sarebbe venuto da noi se non ci avesse creduto profondamente. Sono felicissimo di ripartire, sono convinto che faremo bene – ha proseguito patron Di Masi – gli obiettivi rimangono gli stessi che avevo ad inizio stagione e siamo qui per lavorare al massimo per raggiungerli e continuare trasmettere una carica importante, come la mia per i Grigi”.

“Ho visto molti filmati e so che questa rosa è stata pensata e costruita con interpreti per il 3-5-2 o per il 3-4-3 – le prime parole di Moreno Longo che oggi pomeriggio sosterrà il suo primo allenamento con la squadra – prima di dare numeri, però, voglio allenare questo gruppo, perché solo allenando i giocatori possono capire meglio quali possono essere le soluzioni migliori. Il progetto inizia oggi, noi dovremo realizzarlo, con ferocia e determinazione”.

Capitolo mercato. Secondo le ultime voci di corridoio il club grigio starebbe per cedere il centrocampista Cazim Sulijc al Novara. Con i nuovi innesti del mercato invernale, infatti, il giocatore non starebbe trovando sufficiente spazio, motivo per cui si starebbe profilando una sua cessione alla società gaudenziana.