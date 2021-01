Pallacanestro Femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia domani sera nella tana di un Bolzano in cerca di riscatto

Castelnuovo Scrivia – Primo turno di ritorno nel campionato di pallacanestro femminile di serie A2 e per Autosped Castelnuovo Scrivia, reduce dalla bella vittoria della settimana scorsa contro Vicenza, il primo impegno del girone di ritorno sarà una trasferta. Ad attendere le tortonesi, domani con palla a due alle 20:30, sarà Basket Club Bolzano. Il roster altoatesino, dopo un inizio di campionato incoraggiante con due vittorie nelle prime due giornate, è poi andato incontro ad una serie di sconfitte, la prima proprio contro Castelnuovo Scrivia. A complicare i piani di Bolzano è giunto infatti, dapprima, il brutto infortunio, legamento crociato, della croata Molnar, sostituita per qualche settimana dalla portoghese Joana Alves, reduce dalle esperienze nel college Usa a Seattle e con la Liga 2 spagnola, e poi il lockdown imposto dalla provincia autonoma di Bolzano, misura che ha costretto la squadra a fermarsi, sia per le partite che per gli allenamenti, per circa un mese. Sarà, dunque, un Basket Club Bolzano affamato di punti quello che domani sera ospiterà Castelnuovo Scrivia al PalaMazzali. Il reparto esterne, che già poteva contare sull’esperta Servillo e sulle giovani ma già affermate Cremona (2000) e Mingardo (1999) si è arricchito con l’arrivo dell’ex Crema Iuliano (2001). Nel reparto ali si alternano la veterana Fall e la promessa Profaiser (2000), tornata in Alto Adige dopo un proficuo tirocinio nella cantera di San Martino di Lupari mentre vicino a canestro oltre alla neo arrivata Alves c’è la classe 2002 Nasraoui, nel giro della nazionale maggiore, e le interessanti Carcaterra e Job (2000). Insomma, un bel mix tra gioventù ed esperienza, tra potenza e tecnica. Un impegno non facile, dunque, per Autosped, che comunque viaggia sull’onda dell’entusiasmo per la qualificazione alle final eight di Coppa, ottenuta grazie alla vittoria contro Sarcedo lo scorso sabato.

Ora, però, per le tortonesi sarà tempo di riazzerare tutto. Da domani comincia un nuovo, difficile, percorso.