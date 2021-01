Bosio: a offendere sui social ho imparato proprio dai Grillini quando insultavano Bossi

Alessandria (Red) – Non torna sui suoi passi Bernardino Bosio, ex sindaco leghista di Acqui Terme e oggi collaboratore di Amag – la multiservizi dell’alessandrino – attaccato da femministe, Sinistra e Grillini, per quello che ha postato nei giorni scorsi su facebook a proposito della ministra grillina Azzolina. La frase allusiva che ha fatto saltare i nervi alle truppe cammellate della sinistra con Grillini e femministe al seguito è: “Maturità, Azzolina accelera. Si pensa a un maxi orale”, e proprio su quel “orale” è cascato il Bosio. Che non arretra e contrattacca: “Negli anni mi sono convinto che sui social si fa così grazie ai Cinque Stelle, leggendo gli insulti rivolti a Bossi e a tutti i politici non appartenenti alle loro file”.

Ciapa lì.