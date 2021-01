La Peggiore “Cupola Mondiale alla Casa Bianca (Video da non perdere!)

Roma (da Coscienzeinrete.net) – Parole forti, quelle di Fausto Carotenuto, quelli che si limiteranno a leggere il titolo di questo video, in maniera superficiale, probabilmente immagineranno che il suo sia un pensiero di destra. Ma non è affatto così: l’analisi di Carotenuto è ben più profonda, e mette chiaramente in luce il funzionamento del gioco delle parti, di destra e sinistra, e di coloro che stanno sopra il gioco, nella loro essenza politica e spirituale più vera. Per comprendere in effetti perché la cupola che oggi occupa anche la Casa Bianca può essere definita come la peggiore, ed anche per sapere cosa dobbiamo aspettarci, quali saranno le loro mosse contro l’umanità, e soprattutto cosa può fare ognuno di noi.