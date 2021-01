Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato fuori casa sfida Tezenis Verona, riposo forzato per Bertram Derthona

Casale Monferrato – Secondo impegno consecutivo fuori dalle mura amiche del PalaFerraris, domenica 24 gennaio, per la JB Monferrato. Il roster monferrino, nella 14° giornata di andata del campionato di pallacanestro di serie A2 girone Verde, sarà ospite di Tezenis Verona. In casa piemontese mancherà solo Daniel Donzelli, ancora alle prese con il suo infortunio. Tra gli scaligeri out Rosselli mentre è in dubbio Caroti. La JB dovrà cercare il pronto riscatto per cercare di risalire la classifica dopo il brutto ko esterno patito nel derby, domenica scorsa, contro la capolista Bertram Derthona che domani, invece, non giocherà. I tortonesi avrebbero, infatti, dovuto sfidare fuori casa Reale Mutua Torino ma la squadra torinese è stata messa in quarantena per alcuni casi di Covid riscontrati tra i giocatori.