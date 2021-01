Presi tre “topi d’appartamento” albanesi

Alessandria – Tre giovani albanesi sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Alessandria per furto aggravato e continuato. Si tratta di Rogersiano Qarku, 24 anni, residente ad Alessandria, Kristian Kolaj 22 anni e Taulant Leti 25 anni, domiciliati in provincia con un visto turistico della durata di tre mesi. Devono rispondere di due furti e tre tentativi di furto. In un caso sono stati sorpresi dalla vicina di casa, in un altro sono stati sorpresi dalla stessa proprietaria e in un altro ancora non hanno trovato nulla da rubare. La loro base era una abitazione a San Rocco di Gamalero che è stata perquisita dalla polizia. Il modus operandi era tale per cui due entravano negli appartamenti, scelti al primo piano o al pian terreno forzando la porta o una finestra, mentre il palo era a bordo di una Ford pronto per la fuga. Gli inquirenti hanno controllato il traffico telefonico di Qarku con chiamate in entrata e in uscita negli appartamenti in cui avvenivano i furti e si sono avvalsi delle immagini di videosorveglianza per completare le indagini. I tre sono stati arrestati mentre erano dal barbiere il giorno prima di imbarcarsi su un volo da Malpensa diretto al loro Paese di origine. Attualmente si trovano ai domiciliari.