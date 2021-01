Statale dei Giovi chiusa per una frana a Ronco Scrivia

Arquata Scrivia – Interrotta la Statale 35 dei Giovi per una frana all’altezza del chilometro 26 in entrambe le direzioni. Si aggrava sensibilmente il transito sulle vie di comunicazione tra Piemonte e Liguria, stante il rallentamento del traffico sulla A7 (Milano-Serravalle) e sulla A26 (Genova – Gravellona) a causa dei numerosi cantieri aperti. La chiusura al traffico è stata effettuata nel territorio di Borgo Fornari-Pieve (nella foto), frazione di Ronco Scrivia a circa 25 chilometri da Arquata Scrivia, ultimo Comune piemontese prima del confine con la Liguria. Il traffico nelle due direzioni è stato deviato lungo l’ autostrada A7 fra i caselli di Genova Busalla e Ronco Scrivia. Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e le forze dell’ordine per l’esecuzione delle prime valutazioni tecniche e la gestione della viabilità. Ieri pomeriggio si sono registrati problemi in tutta la città per allagamenti di strade e sottopassi. Numerosi interventi di vigili del fuoco e polizia locale. La situazione più difficile a Certosa, dove si è allagato il sottopasso di via Brin. Allagamenti anche a Pontedecimo e in A10, con restringimento di corsia tra Genova Aeroporto e Pegli. Monitorato il Bisagno.