Tagliano gli alberi e poi si lamentano che si verificano frane e smottamenti: interrotta la linea ferroviaria Acqui-Genova

Ovada – Lasciate i boschi e non ci saranno più frane. Ma che scuole hanno fatto i politici che non ne azzeccano una e poi danno la colpa al clima che non c’entra un tubo. Che professori hanno avuto i tecnici che tagliano, tagliano, tagliano e poi da declivi senza piante viene giù di tutto (nella foto è chiarissimo). Stanotte una frana lungo la Statale dei Giovi a Borgo Fornari e oggi una frana sulla linea ferroviaria Genova-Acqui, a causa di uno smottamento nel tratto appenninico tra Campoligure e Rossiglione. Quindi traffico bloccato sui Giovi sia per i veicoli su gomma che per i treni. Le Ferrovie informano che resterà chiusa almeno per tutta la giornata di domenica la linea Genova-Acqui mentre proseguono i lavori da parte dei tecnici di Rfi, che proseguiranno senza sosta nelle prossime ore: lo smottamento ha interessato un’area sopra la volta di una galleria che è complicato raggiungere coi mezzi di cantiere. I treni viaggeranno nel tratto Acqui-Ovada e Campoligure-Genova: tra Ovada e Campo, le Fs hanno attivato un servizio sostitutivo di autobus attraverso la A26 che non è il massimo dello scorrimento causa cantieri, ma è meglio di niente considerata la presenza di un’altra interruzione sulla provinciale 456 del Turchino. La stazione di Rossiglione sarà invece servita da taxi, sia in direzione Campo che in direzione Ovada.