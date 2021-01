Calcio Serie D: Casale espugna il campo del Vado, Derthona batte al “Coppi” il Borgosesia

Alessandria – Domenica decisamente positiva per Casale Fbc e Hsl Derthona, le due alessandrine impegnate nel campionato di calcio di serie D girone A.

I Nerostellati, in trasferta, hanno battuto per 3-1 il Vado in una sfida molto importante in ottica salvezza.

Alla rete messa a segno, nel primo tempo, dal Vado ad opera di Lala ha risposto il Casale, sempre nel primo tempo, con Nicolas Cocola. Nella ripresa le reti di Coccolo e Mullici hanno messo il sigillo al match. Con questi tre punti il Casale sale a 14 punti.

Bene anche l’Hsl Derthona che torna alla vittoria dopo l’importante pareggio della settimana scorsa in casa del Bra. I Leoncelli, al “Coppi”, hanno battuto 3-2 il Borgosesia. Dopo dieci minuti di gioco sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una serpentina centrale di Gueye che davanti a Barlocco di sinistro lo supera. Al 37’ il raddoppio porta la firma di Magnè bravo a sfruttare a meglio l’occasione sugli sviluppi di un corner. Prima della fine della prima frazione il Borgosesia accorcia le distanze con il bel tiro da fuori di Bramante. Nella ripresa la squadra di Luca Pellegrini parte nuovamente con il piglio giusto e al 5’ Corbier mette dentro un pallone per Gueye che con una splendida rovesciata segna il gol del 3-1. Borgosesia poi in dieci per il rosso diretto a Cortinovis e la partita da lì in poi regala poche emozioni. Solo nel recupero Aloia dal dischetto riapre virtualmente la gara, ma ormai è troppo tardi. Il Derthona, con questa vittoria, sale a quota 22 punti in coabitazione con Lavagnese, Sanremese, Folgore Caratese e Chieri.

Mercoledì 27 gennaio, al “Coppi”, sarà derby tra Derthona e Casale, recupero del match che si sarebbe dovuto disputare il 4 novembre.