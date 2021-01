Calcio Serie D: Casale in trasferta a Vado; Derthona riceve il Borgosesia

Alessandria – Un impegno in trasferta ed uno in casa, questa domenica, per le squadre di calcio della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie D, girone A, sedicesima giornata.

In trasferta giocherà il Casale. I Nerostellati saranno impegnati a Vado in una gara molto importante in ottica salvezza. Entrambe le squadre stanziano, infatti, nelle parti basse della graduatoria e una vittoria rappresenterebbe, per entrambe, una bella boccata di ossigeno. Saranno nuovamente a disposizione di mister Buglio Poesio e Todisco dopo il pari a reti bianche con il Chieri. Out, invece, Bettoni. La gara inizierà alle 15.

In casa l’Hsl Derthona che, al “Coppi”, riceverà la visita del Borgosesia. I Leoncelli sono reduci dal pari esterno con il Bra e adesso dovranno cercare, nelle prossime tre gare, di portare a casa più punti possibile per assicurarsi la permanenza diretta in serie D. Mister Pellegrini dovrà fare a meno del portiere Teti e di Draghetti e Concas in attacco mentre Varela dovrebbe partire dalla panchina. Rientrato dalla squalifica Kanteh mentre fra gli ospiti il giudice sportivo ha appiedato Pettinaroli. Fischio d’inizio al ‘Coppi’ alle 14.30.