Hockey in line: un buon Monleale non riesce ad agguantare un punto contro Ferrara

Novi Ligure – Non è bastato il cuore allo Sportleale Monleale per portare a casa un punto, ieri, al Pattinodromo di Novi Ligure contro i Warriors Ferrara. A pesare, nel corso del match, anche un no goal che ha negato ai tortonesi la possibilità di andare ai supplementari e portare a casa un punto importante in ottica play off.

La cronaca.

Monleale parte subito in quarta con Cortenova che porta i padroni di casa in vantaggio, con una bordata che buca Gadioli. A ruota però Mazzarol del Ferrara su assist dell’ex del Monleale Crivellari agguanta il pareggio. È Dylan Ghiglione, dopo pochi minuti in assolo, a portare nuovamente il Monleale in vantaggio. Ferrara rincorre ed in continue inversioni di campo riacciuffa il pareggio con l’americano Weger che da metà campo batte Peruzzi con visuale coperta. Nella ripresa è Ferrara ad andare in avanti con l’altro straniero Koslow, servito questa volta a rete da Weger. Monleale non ci sta e accorcia con una bellissima azione in cui Alutto serve a rete Marco Oddone. Pareggio che però dura solo 50 secondi, tempo in cui l’arbitro, pressato da molti giocatori dei Warriors, allarga le braccia e dichiara il No Goal, in quanto il disco sarebbe entrato a rete toccato con il pattino, mentre i giocatori del Monleale e le riprese evidenzierebbero un tocco con la gamba, situazione che renderebbe la rete valida. Da questo momento la partita si innervosisce un po’ ed i ragazzi di coach Cintori, un po’ demoralizzati, lasciano via libera a Mazzarol del Ferrara che servito ancora a rete dall’Ex del Monleale Crivellari segna il 2 a 4. Monleale però non ci sta ed a 5’ dal termine accorcia con una bella rete di due giovani. In finale coach Cintori sostituisce il portiere e con 5 uomini di movimento riesce per due volte ad andare molto vicino al pareggio, però Gadioli resite ed al Monleale resta l’amaro per non aver potuto portare a casa un punto molto importante in ottica playoff. Sabato prossimo, alle 18:30, impegnativo incontro degli Arancioni tortonesi sul terreno di Milano Quanta.