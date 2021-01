L’Alessandria batte al “Mocca” la Pistoiese e si rilancia in campionato

Alessandria (Alessandria 2 – Pistoiese 0) – Buona la prima per l’Alessandria del neomister Moreno Longo che al “Mocca”, avversario la Pistoiese, vince per 2-0 nel match valido per la prima di ritorno del campionato di serie C girone A. Pochi cambiamenti da parte di mister Longo: in difesa torna Blondett dall’inizio, in attacco Eusepi fa coppia con Arrighini e la linea a 5 di centrocampo ha Chiarello al posto di Castellano. Parodi a sinistra e Mora a destra.

La cronaca.

Al 5′ Perucchini di pugno sul cross insidioso di Chiarello da sinistra. Alessandria subito pericolosa.

Al 8′ protesta l’Alessandria per un tocco di mano in area. Per l’arbitro tutto regolare.

Al 10′ cross teso di Mora da destra, schiaccia di testa Arrighini sul secondo palo, fuori.

Al 21′ occasione gol per la Pistoiese: Cosenza si fa infilare da Stoppa, che entra in area e Pisseri è eccezionale a intervenire sulla palla e annullare il rischio.

Al 31′ brivido per i Grigi sul traversone di Pierozzi da destra, che taglia tutta l’area senza nessun compagno pronto alla deviazione. Sull’angolo, con Pisseri tagliato fuori, Mazzarani non riesce a colpire sul secondo palo.

Al 44′ cross di Parodi per Arrighini che, in area, colpisce di spalla e non sfrutta l’opportunità.

Il primo tempo finisce a reti inviolate.

Nella ripresa occasione per la Pistoiese: difesa un po’ ferma e Chinellato, a tu per tu con Pisseri, incrocia sul fondo. L’arbitro aveva, comunque, fermato tutto per fuorigioco.

Al 6′ Grigi pericolosi: sul traversone di Mora da destra, Chiarello è spinto al momento della deviazione. Per l’arbitro tutto regolare.

All’8′ segna l’Alessandria con Arrighini che tocca di testa in rete, ma è in posizione irregolare e l’arbitro annulla.

All’11′ l’Alessandria segna: Mustacchio, appena entrato, accelera, entra in area, tocca all’indietro per Chiarello, che infila Perucchini.

Al 30′ Pistoiese vicina al pari con il colpo di testa di Chinellato che sfila vicinissimo al palo.

Al 38’ Alessandria vicina al raddoppio: Mustacchio suggerisce in area per il colpo di testa di Chiarello di pochissimo alto sopra la traversa.

Al 48′ raddoppia l’Alessandria: in contropiede, Stanco lancia Corazza che entra in area e tocca per Castellano che infila Perucchini.

Al 50’ il triplice fischio del signor Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto significa liberazione per un’Alessandria apparsa nuovamente convincente.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Blondett, Cosenza, Prestia; Mora (10’st Mustacchio), Bruccini, Giorno (22’st Casarini), Chiarello (42’st Castellano), Parodi; Eusepi (22’st Corazza), Arrighini (42’st Stanco). A disp.: Crisanto, Di Quinzio, Gazzi, Macchioni, Di Gennaro, Bellodi, Rubin All.: Longo

Pistoiese (3-1-4-1-1): Perucchini; Mazzarani, Varga (39’st Llamas) Salvi (13’st Camilleri); Spinozzi (39’st Tempesti); Pierozzi, Valiani, Simonetti, Simonti (39’st Mal); Stoppa (30’st Cerretelli); Chinellato. A disp.: Vivoli, Romagnoli, Cavalli, Giordano,Renzi, Romani, Rondinella. All.: Riolfo

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Gol: st 11′ Chiarello, 48′ Castellano

Ammoniti: Varga, Pierozzi, Camilleri per gioco falloso

Corner: 7-1

Recuperi: 1+5

Note: giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.