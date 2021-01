Pallacanestro femminile: una solida Autosped Castelnuovo Scrivia espugna il parquet di Alperia Bolzano

Bolzano (Alperia Bolzano 57 – Autosped Castelnuovo Scrivia 65) – Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno, nel campionato di pallacanestro femminile di serie A2, per la Autosped Castelnuovo Scrivia. A Bolzano sabato sera, avversario l’Alperia, le tortonesi, reduci dalla conquista della final eight di Coppa Italia di domenica scorsa contro Vicenza, si sono imposte 57-65. Le ragazze allenate da coach Zara partono subito forte e dominano i primi due quarti, 21-36 all’intervallo lungo. La seconda parte della gara è in assoluta gestione, con le tortonesi che concedono alle padrone di casa di recuperare una parte del gap, ma sempre a distanza di sicurezza e non correndo alcun rischio di rimonta, che è rimasta nelle idee delle altoatesine, ma non si è concretizzata nei fatti. Questo grazie all’atteggiamento di Castelnuovo e del contributo corale, con punti garantiti anche dalle giovani. Sugli scudi Claudia Colli che conferma l’ottimo momento di forma: è lei la miglior realizzatrice con 14 punti. Altre due in doppia cifra, Pavia con 13 e Bonvecchio con 12. Podrug questa volta si ferma a 4 ma garantisce sostanza, centimetri e solidità sotto i tabelloni, con 11 rimbalzi. Autosped tira con il 40 per cento da 2 e con il 38 per cento da 3, complessivamente il 39 per cento di tiri dal campo. Vantaggio massimo 18 punti: segno di una squadra in gran forma.

Alperia Bolzano – Autosped Castelnuovo Scrivia 57-65 (12-17, 21-36, 33-47)

Bolzano: Nasraoui 11, Cremona 4, Servillo 2, Alves 6, Fall 14, Mingarso 2, Iob 12, Iuliano 4, Profaiser, Carcaterra 2. Ne: Desaler. All.: Sacchi

Autosped: D’Angelo 9, Madonna 8, Colli 14, Bonvecchio 12, Podrug 4, Repetto, Pavia 13, Serpellini 3, Francia 2. Ne: Bernetti, Bassi. All.: Zara.