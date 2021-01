Pallacanestro serie B: Fortitudo Alessandria travolta in casa da Mamy Oleggio

Alessandria (Fortitudo Alessandria 48 – Mamy Oleggio 85) – Netta sconfitta, nel campionato di pallacanestro di serie B, per la Fortitudo Alessandria che al Palacima è stata travolta da Mamy Oleggio 48-85, ottavo ko consecutivo per i ragazzi allenati da coach Vandoni. Una partita senza storia con Oleggio che già nel primo scappa portandosi sull’11-23. Nel secondo quarto Fortitudo sembra reagire fino al 19-27, distacco minimo, ma si inceppa ancora e non sfrutta l’unico quarto equilibrato (13-15), in cui Oleggio ha percentuali più basse, 24-38 alla pausa. In avvio di terzo periodo una fiammata, 5 punti, e poi 5 minuti senza segnare, mentre gli ospiti allungano, 37-59. Per nulla appagati, l’ultimo parziale è il migliore (11-26), Alessandria li vede scappare e non oppone quasi resistenza.

Fortitudo Alessandria – Mamy Oleggio 48-85 (11-23, 24-38, 37-59)

Fortitudo: Guaccio 3, Ferri 5, Dal Maso 11, Giancarli 7, Lisini 4, Valle, De Paoli 2, Galipò, Apuzzo 11, Gaspari. Ne: Sacco. All.: Vandoni

Oleggio: Ferrari 4, Giacomelli 8, De Ros 9, Okeke 18, Pilotti 15, Somaschini 2, Romano 5, Ghigo 6, Airaghi 6, Boglio 9, Ielmini 3. Ne: Negri. All.: Pastorello.