Pallavolo femminile: esordio amaro per Arredo Frigo Acqui Terme che perde in casa contro Olympia Genova

Acqui Terme (Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme – Olympia Voltri 1-3 – 21/25, 25/21, 17/25, 14/25) – Nulla da fare per l’Arredo Frigo Valnegri che nella prima giornata del campionato di serie B1 girone A2 di pallavolo femminile, in casa al “Mombarone”, riesce a rubare soltanto il secondo set alle genovesi dell’Olympia Voltri, squadra con ambizioni di alta classifica che vanta tra le sue file la ex nazionale Valentina Arrighetti.

A fare la differenza sono state soprattutto alcune carenze da parte della compagine termale. Partenza in salita per la formazione guidata da Ivano Marenco, subito sotto di tre. Sul 5/10 Rivetti prova a dare avvio ad una ripresa con un ace a cui seguono attacchi di Mirabelli e Grotteria, tuttavia le liguri si trascinano nuovamente a distanza. Soprattutto nella prima metà del parziale, qualche errore di troppo e fatica nel contenere gli attacchi avversari, in particolare del capitano Bilamour. Nella successiva metà del parziale, invece, il match si fa più agguerrito, con una parziale ripresa acquese. Marenco manda in campo Ranghetti al posto di Rivetti. Un ottimo giro in battuta di Cattozzo mette in difficoltà l’Olympia con cui il divario si fa di soli due punti sul 21/23, tuttavia le genovesi chiudono 21/25. Nella seconda frazione di gioco le padrone di casa entrano con un altro spirito, esordendo con doppio punto di Cicogna, che a fine gara sarà la miglior marcatrice della sua squadra con 18 punti. Le genovesi pareggiano. Botta e risposta che si protrae sino al 5 pari quando Rivetti e Cicogna portano il punteggio a 8. Vantaggio acquese che resiste sino al 10/7 quando le liguri, spinte da Antonaci si riportano in pari e passano a 11, ma con un ace Grotteria da avvio ad una nuova cavalcata a cui seguono due muri di Cicogna e un colpo di Culiani (16/11). Il vantaggio acquese persiste. Marenco prova anche a buttare nella mischia la giovanissima Zenullari, classe 2004, all’esordio nella categoria. Sul 23/18, atterrando male dopo aver messo a segno il punto, Grotteria si procura un infortunio al ginocchio, venendo sostituita da Lombardi. Nonostante la spinta avversaria le termali resistono, chiudendo 25/21. Nella terza frazione, dopo una fase abbastanza equilibrata sino al 5 pari, l’Olympia torna stabilmente al comando. Rivetti prova a tenere l’Arredo Frigo Valnegri sulla scia, con alcuni attacchi andati a buon fine, ma il distacco aumenta, passando da 7/9 a 7/12. Nonostante l’inseguimento, la distanza non è colmata e le genovesi insaccano la frazione 17/25. Nel quarto set la musica è abbastanza simile, le termali provano a rimanere agganciate nelle fasi iniziali, ma poi più nulla da fare ed il punteggio è ancora più netto con la squadra capitanata da Giulia Bilamour che chiude 14/25 conquistando definitivamente i tre punti.

Prossimo scontro per la squadra di Acqui Terme sarà sabato prossimo a Castelfranco di Pisa, in Toscana, alle 18.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme: Grotteria 4, Mirabelli 6, Cicogna 18, Culiani 8, Rivetti 8, Cattozzo 2, Fantini (L), Ranghetti 3, Lombardi 4, Zenullari, Ruggiero. N.e.: Raimondo (L). All. Marenco

Olympia Genova: Antonaci 7, Allasia 2, Bilamour 18, Arrighetti 13, Parodi 8, Gatti 8, Zannino (L), Truffa. N.e.: Crespi, Scurzoni, Pilato, Montedoro, Gouchon. All. Zanoni.