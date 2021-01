Salto in lungo: l’atleta paralimpico alessandrino La Barbera domina ad Ancona

Ancona – Ottimo risultato per Roberto La Barbera che ad Ancona, nella rassegna per i titoli della Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e speciali, ha dominato la gara di salto in lungo, la sua specialità. L’atleta di Spinetta Marengo, ieri, è “atterrato” a 6 metri e 66 centimetri, nuovo primato nazionale. La Barbera si è migliorato di otto centimetri rispetto alla misura fatta un anno fa, 6,58.

A febbraio l’atleta alessandrino gareggerà in tre meeting e a inizio marzo sarà agli italiani master, sempre ad Ancona. L’obiettivo è doppio: superare i 7 metri e partecipare alla sua quinta paralimpiade.