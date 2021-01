Viene da Vercelli il nuovo Questore ad Alessandria

Alessandria – Cambio della guardia al vertice della Questura di Alessandria. Da lunedì primo febbraio sarà Sergio Molino il nuovo questore di Alessandria che rileverà Michele Morelli. Molino, 57 anni, è stato 28 anni a Torino con una lunga esperienza alla squadra mobile, ma arriva da Vercelli, dove aveva preso servizio nell’agosto del 2018. In precedenza aveva guidato le sezioni investigative della buoncostume, dell’anti-rapine e della omicidi. Capocentro per il Piemonte della Direzione investigativa antimafia, negli ultimi due anni prima di diventare questore a Vercelli aveva ricoperto l’incarico di vicario della questura torinese. Da investigatore Molino è stato protagonista della soluzione di molti fatti di cronaca, tra questi la cattura del serial killer Maurizio Minghella, l’uomo accusato di aver ucciso 16 prostitute. Era l’inizio degli anni 2000 quando il killer iniziò a colpire nel Torinese. Sempre a Torino era arrivato alla soluzione del “mistero dei sosia” durante le indagini su uno stupratore seriale: in quella vicenda fece scarcerare due giovani ingiustamente detenuti, arrivando ad incastrare il vero responsabile.