Il Terzo Valico e il problema di salvaguardia delle fonti idriche appenniniche

Arquata Scrivia – Mentre i caterpillar scavano un buco da 27 chilometri – il tunnel del Terzo Valico – si controlla continuamente l’acquedotto di Sottovalle per verificare il livello dell’acqua. La galleria infatti passa proprio sotto il monte Zuccaro dove sgorga la sorgente che alimenta l’acquedotto che serve un bacino di utenza di circa 40.000 abitanti (Novi, Serravalle, Arquata). Fortunatamente il livello dell’acqua è costante, per ora è tutto a posto. Intanto si attende da Cociv un risarcimento per finanziare la futura gestione della tubazione forse assegnata alla novese Gestione Acqua.