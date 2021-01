In giornata sarà riaperta la linea ferroviaria Acqui – Genova

Ovada – Riattivata in giornata la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme chiusa da sabato mattina a causa di una frana caduta sulla ferrovia tra Campo Ligure e Rossiglione. Si è verificata dopo le 11 ed è subito stato attivato il servizio sostitutivo, alcuni treni sono stati parzialmente cancellati e sostituiti dai pullman tra Ovada e Campo Ligure. La riattivazione in un primo tempo era prevista per sabato pomeriggio alle 18, ma i lavori si sono allungati per poter rimuovere la notevole quantità di detriti a causa del forte movimento franoso innescato dalle piogge dei giorni scorsi.