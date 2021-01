Moderna dice che il suo vaccino funzionerà contro nuove varianti

Norwood, Stati Uniti (Reuters) – Moderna ha detto che il suo vaccino Covid19 protegge dalle nuove varianti trovate in Gran Bretagna e Sudafrica, anche se testerà un nuovo booster shot mirato alla variante sudafricana dopo aver concluso che la risposta anticorpale potrebbe essere diminuita. La società ha dichiarato in un comunicato stampa di non aver trovato nessuna riduzione della risposta anticorpale contro la variante trovata in Gran Bretagna. Contro la variante trovata in Sudafrica, trovò una risposta ridotta, ma credeva ancora che il suo regime a due dosi avesse fornito protezione.

L’emergere di nuove varianti in Gran Bretagna, Sudafrica e Brasile ha creato qualche preoccupazione sul fatto che le mutazioni nel virus possano rendere i vaccini meno efficaci.

L’analista di Jefferies Michael Yee ha dichiarato in una nota di ricerca che è incoraggiante che il test Moderna abbia dimostrato che anche contro la variante trovata in Sudafrica, la risposta anticorpale prodotta dal suo vaccino mRNA-1273 era ancora “al di sopra dei livelli” che forniscono protezione. Yee ha anche detto che la velocità con cui Moderna è stata in grado di progettare un nuovo candidato booster shot è la prova della flessibilità della nuova tecnologia mRNA su cui si basa.

Il Dr. Paul Offit, un esperto di malattie infettive presso l’Università della Pennsylvania e membro del comitato consultivo per i vaccini della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ha detto di essere solo leggermente preoccupato che il vaccino non sarebbe stato protettivo contro le varianti. “È un po’ preoccupante vedere una risposta anticorpale meno neutralizzante, ma ciò non significa necessariamente che non sei protetto”, ha detto, notando che anche questi livelli inferiori potrebbero essere ancora sufficienti per proteggersi da infezioni gravi. “L’obiettivo di questo vaccino è tenerti fuori dall’ospedale e tenerti fuori dall’obitorio. Se si ottiene un’infezione sintomatica o leggermente sintomatica che non è un peso per il sistema sanitario”, ha detto Offit.

Pfizer Inc e BioNTech SE hanno anche detto che i test hanno dimostrato che il loro vaccino è efficace contro la variante trovata in Gran Bretagna, ma non hanno ancora divulgato risultati contro la variante sudafricana.

Questa variante trovata per la prima volta in Gran Bretagna ha causato un’impennata massiccia nei casi lì ed è stata trovata anche in più di una dozzina di stati degli Stati Uniti. I funzionari della sanità pubblica degli Stati Uniti si aspettano che sia il ceppo dominante negli Stati Uniti entro 6 settimane.

Moderna ha reso cono che intende pubblicare i dati dei suoi test contro le varianti sul sito bioRxiv.

