Continua il controllo del territorio da parte della Polizia di Stato

Torino – 17 indagati, 4.899 persone controllate di cui 1.125 con precedenti di polizia. 282 pattuglie impegnate nelle stazioni e 12 in abiti civili per attività antiborseggio. 73 i servizi di vigilanza a bordo di 177 treni. 23 i servizi lungo linea e 46 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nello specifico, a Novi Ligure, un cinquantacinquenne italiano è stato denunciato dagli operatori Polfer per possesso di arma da taglio. Il controllo, effettuato all’arrivo di un treno regionale proveniente da Torino, ha consentito di rinvenire all’interno del bagaglio al seguito un coltello con una lama di 10 cm e di lunghezza complessiva di 20. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per porto abusivo di armi e il coltello è stato sequestrato.