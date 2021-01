Esplosione di Quargnento: per qualcuno i pompieri dovevano assistere all’incendio senza entrare

Alessandria (Max Corradi) – Secondo qualcuno, dopo la prima esplosione del novembre 2019 nell’agriturismo di Quargnento, i Vigili del Fuoco giunti sul posto avrebbero dovuto limitarsi a fare da spettatori. Infatti nell’udienza di ieri del processo penale contro i coniugi Vincenti ritenuti responsabili dell’incendio e delle successive esplosioni che sono costate la vita a tre pompieri – rogo doloso per gli inquirenti volto ad ottenere il risarcimento dell’assicurazione – secondo la difesa i Vigili del Fuoco non avrebbero dovuto entrare in quella cascina in fiamme. Della serie: c’è un incendio in casa, chiamo i pompieri che arrivano subito ma, invece di entrare e cercare di mettere in salvo gli occupanti e verificare perché si è sviluppato l’incendio onde poterlo domare quanto prima possibile, restano in strada a fare da spettatori. La partita che si gioca in campo penale è la morte di tre Vigili del Fuoco a causa delle esplosioni successive alla prima che si sono verificate a causa di una regolazione errata del timer. I casi sono due: o i pompieri erano al corrente delle possibili successive esplosioni, o erano convinti che si trattasse solo di avere ragione delle fiamme. La prima ipotesi è improbabile, mentre la seconda rientra nella prassi perché gli incendi di solito si sviluppano all’interno degli edifici. In ogni caso dovevano entrare e verificare di cosa si trattava. D’altronde è anche da escludere che i coniugi Vincenti volessero uccidere qualcuno, avendo architettato l’esplosione delle bombole in contemporanea per far saltare in aria l’immobile onde incassare il premio assicurativo. Sembra pertanto evidente che a loro carico non si possa ascrivere il reato di omicidio volontario, trattandosi probabilmente di omicidio colposo. Certamente appare priva di fondamento, per non dire offensiva, la presunta imprudenza dei Vigili del Fuoco che sono entrati mentre l’incendio era in corso: non potevano fare altro perché stavano perlustrando la zona per capire cosa stesse succedendo. Ancor più perché, stando alla dichiarazione di uno dei vigili sopravvissuti, avevano avuto l’ordine di entrare per fare un’attenta ispezione interna. Resta una perplessità a proposito di Gianni Vincenti che, avvisato da un vicino, stava raggiungendo in auto il luogo dell’incendio ma procedeva ad una velocità inferiore ai 50 all’ora come rilevato dalle fotocamere del Ponte Tiziano. Per il Pm e le parti civili uno che sapeva cosa stava accadendo doveva viaggiare a tavoletta e sfrecciare sul ponte alla massima velocità. Perché invece andava così piano? È una bella domanda che attende risposta.

Per la moglie di Vincenti, Antonella Patrucco, i legali hanno chiesto l’assoluzione in quanto, secondo loro, non era a conoscenza del piano del marito.