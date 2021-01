Tiro con l’arco: bene gli arcieri alessandrini ai Regionali di Novara

Novara – Ancora risultati incoraggianti per gli arcieri della provincia di Alessandria che sono riusciti a ben figurare anche a Novara, domenica 24 e lunedì 25 gennaio, ai Campionati Regionali di Tiro con l’Arco indoor a 18 metri.

Erano ben 270 i partecipanti alla kermesse e dodici i rappresentanti della provincia alessandrina.

Nella categoria Arco Olimpico Master Maschile è arrivato un bronzo per Federico Panico, del “Città della Paglia”, finito per un soffio poi fuori dai primi 10 a livello assoluto (si è classificato dodicesimo). Nella stessa categoria ha chiuso al ventiquattresimo posto Giuseppe Gribaudo del Dlf.

Nella categoria Arco Olimpico Femminile argento per il trio tutto alessandrino del “Città della Paglia” formato da Clelia Phyllis Ceriana, Sara De Bandi ed Emma Bergamasco, rispettivamente sesta con 491 punti, nona con 467 punti e dodicesima con 385 punti per un totale di 1.343 punti che è valso al trio la medaglia d’argento.

Nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile quinta piazza per il Dlf formato da Florin Nicolae Spasiuch, Fabrizio Biancato e Massimo Cei.

Undicesimo posto per Sara Storino, “Città della Paglia”, nella categoria Arco Olimpico Senior Femminile, settimo posto per Giacomo Pino, Dlf, nella categoria Arco Olimpico Maschile, quinto piazzamento per Luca Lavezzaro, Dlf, nella categoria Compound Senior Maschile. Lavezzaro si è poi piazzato settimo al termine degli scontri per l’assoluto.

Infine, categoria Arco Nudo Master Maschile, ottavo posto per Andrea Nardò, del Club Marengo, e dodicesimo posto per Thomas Pino, del Dlf.