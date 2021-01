Bertram Derthona si rinforza: ingaggiato il diciottenne Raffaele Romano

Tortona – Un nuovo tassello nel roster della Bertram Derthona. Il club tortonese, capolista nel campionato di pallacanestro di serie A2 girone Verde, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il giovane Raffaele Romano, 18 anni ed un curriculum di tutto rispetto con le canotte di Stella Azzurra Roma, Virtus Arechi Salerno e Leonessa Brescia, formazione con cui ha preso parte alla Next Gen Cup nel 2019/20. La sua ultima canotta, all’inizio della stagione 2020/21, è stata quella della PSA Academy Sant’Antimo. Il giocatore, arrivato in prestito dalla società ASD CA 75’ Basket Casalnuovo, ha già svolto i primi allenamenti sotto la guida di coach Marco Ramondino in preparazione dei prossimi impegni agonistici della squadra.