Calcio Serie D: i Leoncelli attaccano ma i Nerostellati reggono

Tortona (Hsl Derthona 1 – Casale Fbc 1) – Si sono divisi la posta, 1-1, Derthona e Casale nel derby andato in scena mercoledì pomeriggio al “Coppi” di Tortona e valido per il recupero dell’8° giornata di andata del campionato di serie D girone A, originariamente previsto l’8 novembre. Alla rete di Youssef Nouri, per il Casale, nel primo tempo ha risposto Gueye per il Derthona nella ripresa. Un punto a testa che, alla fine, non accontenta appieno nessuna delle due compagini. Leoncelli sempre a metà della graduatoria, ora a 23 punti, e Nerostellati sempre nelle zone medio basse, adesso a quota 15 in coabitazione con l’Arconatese.

Nella prima frazione i ragazzi allenati da mister Buglio, alla prima palla gol, sbloccano il risultato: Coccolo mette dentro dalla sinistra un invitante cross per Nouri, che all’altezza del secondo palo insacca. Nella ripresa, con il passare dei minuti, i padroni di casa aumentano l’intensità e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 31′, conquistano il pareggio con il colpo di testa vincente di Gueye, sempre più uomo-gol di questo Derthona. Da segnalare, sempre nella ripresa, la gran parata del portiere del Casale, Drago, sulla conclusione ravvicinata di Magnè e la rete annullata, sponda Derthona, a Spoto, peraltro in evidente posizione di fuorigioco.

Domenica 31 gennaio, diciassettesima di andata, l’Hsl Derthona sarà ancora impegnato al “Coppi”, avversario il Chieri, mentre il Casale sarà ospite della Sanremese.

Hsl Derthona – Casale Fbc 1-1

Hsl Derthona: Rosti, Gualtieri, Cirio (15’st Tordini),Lipani, Magné, Emiliano, Corbier (28’st Palazzo),Manasiev, Gueye, Spoto, Kanteh (1’st Nsingi). A disp.: Parodi, Negri, Roncati, Cecon, David, Casagrande. All.: Pellegrini.

Casale Fbc: Drago, Nouri (36′ M’Hamsi),Todisco, Raso, Cintoi, Bettoni, Mullici (36’st Franchini),Romeo, Colombi (43’st Cocola),Coccolo, Fabbri. A disp.: Tarlev, Guida, Graziano, Selmi, Fontana, Fiore. All.: Buglio.

Arbitro: Gagliardini di Macerata

Gol: 36’pt Nouri (C),30’st Gueye (D)

Ammoniti: Kanteh, Gualtieri, Spoto (D),Bettoni, Romeo (C)

Corner: 5-1

Recuperi: 1+4

Note: giornata fredda ma soleggiata, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.