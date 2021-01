Calcio Serie D: oggi il derby Derthona-Casale

Tortona – Si sfideranno oggi, allo stadio “Coppi” di Tortona, Hsl Derthona e Casale Fbc nel derby valido per l’8° giornata di andata del campionato di calcio di serie D girone A che si sarebbe dovuto tenere, originariamente, l’8 novembre.

Una partita importante per entrambe le formazioni: per il Derthona per cercare di portarsi nelle parti medio alte della classifica, per il Casale per tentare di levarsi dal “pantano” della zona playout. Entrambe le formazioni sono reduci da vittorie ottenute domenica scorsa, il Derthona con il Borgosesia in casa e il Casale in trasferta a Vado. È lecito, dunque, attendersi un match combattuto.

Nelle file dei Leoncelli, arrivati in serie D dopo tre promozioni consecutive, mister Pellegrini dovrà rinunciare al portiere titolare Teti, ancora indisponibile per una botta rimediata alle costole due settimane fa che gli ha causato una frattura, e probabilmente anche a Draghetti, Concas e Varela. Sarà del match, invece, il centrocampista Jacopo Lipani, il pari ruolo Luca Palazzo e l’attaccante Ousman Gueye, domenica scorsa autore di due belle reti contro il Borgosesia.

In casa nerostellata mister Buglio dovrebbe, invece, poter contare su quasi tutti i suoi effettivi con la sola assenza dell’attaccante Leonardo Lanza.

Fischio d’inizio alle 14:30.