Grigi: ingaggiato dall’Ascoli il difensore Simone Sini

Alessandria – Rinforzo in difesa doveva essere e rinforzo in difesa è stato per l’Alessandria Calcio che non ha, però, scelto Juan Ramos dallo Spezia, come inizialmente indicato, ma ha optato per Simone Sini, ex Ascoli, che con il club piemontese ha firmato un contratto che lo legherà ai Grigi fino a giugno 2022.

Classe 1992, Sini ha disputato oltre 260 gare tra i professionisti, 75 in serie B e 2 in serie A, vestendo le maglie di Lecce, Bari, Livorno, Pro Vercelli, Perugia, Pisa, Virtus Entella, Viterbese e Ternana. Col Perugia ha ottenuto la promozione in serie B e la Supercoppa di C mentre con la Viterbese ha vinto la Coppa Italia di categoria.