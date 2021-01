Grigi: possibile l’arrivo dallo Spezia del difensore uruguayano Juan Ramos

Alessandria – Il calciomercato invernale chiude il 1° febbraio e l’Alessandria potrebbe avere ancora tempo per operare un ultimo innesto. Secondo le ultime indiscrezioni il club piemontese starebbe valutando l’ingaggio di Juan Ramos, difensore uruguayano di 25 anni, attualmente nelle file dello Spezia anche se i liguri, che militano in serie A, lo hanno utilizzato pochissimo e questo spiegherebbe il perché il giocatore potrebbe lasciare per accasarsi altrove. E l’Alessandria sarebbe il club dove Ramos, stando appunto alle ultime voci di corridoio, vorrebbe giocare. L’operazione è, comunque, da valutare soprattutto se prevarrà la volontà di rivedere l’assetto difensivo.

L’Alessandria è impegnata anche nelle cessioni: Stijepovic è rientrato alla Sampdoria, Suljic è corteggiato da Novara e Piacenza, e gli emiliani sembrerebbero in vantaggio dopo l’ingaggio, come tecnico, dell’ex Alessandria Cristiano Scazzola che ha risolto il contratto con la società grigia, fino a giugno 2021, e ha firmato con i Biancorossi.