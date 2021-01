Irruzione di vandali alla sede dell’associazione Mountain Bike di Viale Cichero

Novi Ligure – Non hanno trovato niente da rubare e si sono sfogati sfasciando il locale. L’altra notte i teppisti sono ricomparsi in città ed hanno preso di mira per la seconda volta in pochi mesi la sede dell’associazione di Mountain bike di Viale Pinan Cichero che, per questo motivo, non ha potuto ancora essere inaugurata. Sono entrati sfondando la porta ma non hanno trovato né soldi né altro da rubare e si sono messi a spaccare vetri, finestre, grondaie e arredi. I danni sono notevoli e i soci hanno già dato la loro disponibilità per ripristinare la sede in vista, finalmente, della tanto attesa inaugurazione. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per assicurare alla giustizia gli autori del gesto.