Mattarella non può rischiare l’impeachment, intervengono i Servizi: quasi scontato il “Conte Ter” con l’appoggio di “Europeisti”

di Andrea Guenna – Ormai è chiaro: il problema è soprattutto istituzionale. Per Mattarella, presidente “a sovranità limitata”, indire le elezioni anticipate potrebbe costituire un problema serio poiché esiste il pericolo che qualcuno si spinga a chiederne l’impeachment in quanto è un presidente molto debole dal punto di vista istituzionale, e due elezioni in tre anni sarebbero troppe per lui. Per spiegare meglio il concetto bisogna andare indietro negli anni. Nel dicembre 2013 la Corte Costituzionale aveva sentenziato che la legge (il Porcellum) con cui erano stati eletti i deputati era incostituzionale, per cui il parlamento italiano era, almeno per un terzo, illegittimo. Infatti la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia, che le liste bloccate nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza ed aveva stabilito quindi che il parlamento era illegittimo. Mattarella faceva parte, in qualità di giudice costituzionale, di quella Suprema Corte e ha votato in tal senso. Ma è successo che proprio lui, cioè uno dei giudici costituzionali che aveva decretato l’incostituzionalità di quel parlamento, da quello stesso parlamento ha poi accettato di essere eletto nel 2015.

Non basta perché la Corte Costituzionale, con quella sentenza, di parlamenti ne aveva delegittimati addirittura due, quello eletto nel 2008 e quello eletto nel 2013, per cui anche la rocambolesca rielezione di Napolitano era nulla. Come anche gli atti di governo, le leggi e i regolamenti. Proprio per questo motivo i Servizi, attraverso Conte e Guerini, avrebbero informato Mattarella che fosse il caso di evitare il rischio d’un impeachment nel caso in cui avesse indetto le elezioni, per cui sarebbe meglio tentare il rimpasto di governo. Per questo motivo si è costituito il nuovo gruppo parlamentare al Senato che si chiama “Europeisti” – pare voluto proprio dai Servizi – a far da stampella all’agente Conte. A consegnare stamane prima delle 9 tutta la modulistica con relative firme degli aderenti sono stati gli ex azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, e Raffaele Fantetti della componente Maie-Italia 23. I dieci i senatori della nuova formazione politica centrista, tutti del Misto, provengono dal Maie (Movimento Associativo Italiani all’Estero) e dalla nuova componente “Centro Democratico” (che alla Camera fa riferimento a Bruno Tabacci). Si conoscono i nomi di otto di loro: si tratta dei cinque del “Maie-Italia 23” Ricardo Merlo, Saverio De Bonis, Adriano Cario, Maurizio Buccarella e Raffaele Fantetti (presidente dell’Associazione Italia 23) e dei due ex azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. Ultimo arrivato è l’ex pentastellato Gregorio De Falco, che porterà in dote il simbolo Cd prestato da Tabacci.

Non aderisce la senatrice Sandra Lonardo: “Non avevo rifiutato la proposta in sé – ha detto la signora Mastella ai cronisti -, ma poi ho scoperto che il gruppo si sarebbe chiamato Maie-Centro democratico con una particolare attenzione quindi a una forza politica esistente come quella di Tabacci. Non ho niente contro di lui e il Cd ma io sono di una componente diversa. A quel punto il progetto non mi convinceva e non ho aderito”.