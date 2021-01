Pallacanestro serie A2: Bertram Derthona riceve Capo d’Orlando, JB Monferrato ospita Trapani

Alessandria – Si gioca tra oggi e domani il turno infrasettimanale di serie A2 di pallacanestro, girone Verde, con le alessandrine che giocheranno giovedì. Due avversarie siciliane per Bertram Derthona e JB Monferrato che sfideranno in casa, rispettivamente, Capo d’Orlando e Trapani.

La partita del PalaOltrepò di Voghera sarà il big match della giornata. La capolista imbattuta Bertram ospita la rivelazione Capo d’Orlando. Tortona a punteggio pieno e a caccia delle dodicesima vittoria consecutiva che sarebbe il record dell’A2. Tortona a 22 punti, Orlandina a 14 con cinque vittorie nelle ultime sei partite. Bertram sarà priva di Graziani, ancora positivo al Covid, ma col nuovo innesto Francesco Romano, classe 2002, arrivato in settimana in prestito dal Basket Casalnuovo. Capo d’Orlando priva di Tommaso Tintori e Simone Bellan.

La JB Monferrato riceverà, al PalaFerraris di Casale, la visita di Trapani. I monferrini sono a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il successo esterno dello scorso fine settimana in casa di Tezenis Verona. Assente per infortunio, nel roster piemontese, Daniel Donzelli, da valutare le condizioni di Fabio e Luca Valentini. Trapani ha in dubbio Spizzichini Adeola e non avrà Nwohuocha.

Palla a due per Bertram Derthona – Capo d’Orlando alle 19:30 mentre JB Monferrato – Trapani si giocherà alle 20:45.