Serie C girone A: il Como batte il Renate e vola in testa alla classifica, Grigi ora al quarto posto a -9 dalla vetta

Alessandria – Cambia la vetta della classifica nel girone A della serie C, dove milita l’Alessandria. Ieri sera il Como ha battuto il Renate nel big match della prima giornata del girone di ritorno. 2-1 il risultato finale a favore dei lariani che adesso sono in testa alla graduatoria. Dopo questo incontro l’Alessandria, che domenica ha battuto la Pistoiese al “Mocca” per 2-0, si trova al quarto posto con 9 lunghezze di ritardo sul Como, 8 sul Renate ed 1 sulla Pro Vercelli.

Questa la classifica aggiornata: Como 43; Renate 42; Pro Vercelli 35; Alessandria 34; Pro Patria 31; Juventus U23, Lecco e Carrarese 30; Grosseto e Pontedera 28; Pro Sesto e Albinoleffe 26; Pergolettese, Pistoiese ed Olbia 22; Novara e Giana Erminio 19; Piacenza 18; Livorno (-5) 17; Lucchese 16.