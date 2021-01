Ad una festa tra amici un marocchino di 37 anni ruba la chitarra del padrone di casa e poi gli chiede il riscatto per riaverla

Acqui Terme – Era la sera del 17 dicembre scorso quando, durante un incontro tra amici, probabilmente dopo avere bevuto un po’ troppo, un 37enne marocchino si era impossessato di una chitarra di valore e del relativo amplificatore di proprietà dell’amico italiano che aveva allietato gli ospiti, suonando e cantando. Dopo avere commesso il furto, nei giorni successivi, il marocchino si metteva in contatto con il proprietario, dichiarandosi disponibile, con atteggiamento assolutamente privo di scrupoli, a farlo rientrare in possesso dei beni asportati dietro pagamento di una cifra da concordare, rendendosi pertanto autore del reato di estorsione. La vittima informava immediatamente i Carabinieri, ai quali raccontava gli eventi, facendo emergere una serie di particolari utili alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione degli autori materiali del furto: il marocchino di 37 anni insieme al fratello 39enne e a un italiano 54enne. La vittima riferiva di essere certo che la refurtiva fosse nella disponibilità del marocchino, pertanto aveva luogo una perquisizione dai Carabinieri che consentiva di trovare la chitarra rubata insieme all’amplificatore, denunciando per furto i tre complici e il 37enne anche per estorsione, richiedendo nei suoi confronti una misura cautelare, in quanto organizzatore dell’azione criminosa e già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per analoghi reati. Intanto i Carabinieri acquisivano informazioni circa la preparazione di una fuga all’estero del 37enne, verosimilmente deciso a sottrarsi all’eventuale arresto disposto dall’Autorità Giudiziaria. Pertanto, nella serata di ieri, gli uomini della Benemerita, d’intesa col Pubblico Ministero titolare dell’indagine, hanno proceduto al fermo del marocchino indiziato di delitto, bloccandolo all’esterno dell’abitazione e trasferendolo nel carcere di Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.