La Chiesa Cattolica è coinvolta nella gestione dei migranti

Red – A più di un mese dall’aggressione “umanitaria” durata 19 giorni, che si è conclusa con lo sbarco a Malta di 12 clandestini, condivisa con la Sea Watch, l’organizzazione tedesca Sea Eye si prepara a tornare nel Mediterraneo con una nave che sarà ribattezzata col nome di Alan Kurdi, il povero bambino di etnia curda con la maglietta rossa, ritrovato esanime sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia dopo il naufragio del gommone dove era salito con la sua famiglia il 2 settembre del 2015. il natante si capovolse circa cinque minuti dopo aver preso il largo. Oltre alla famiglia del piccolo Alan a bordo vi erano altre venti persone, molte di più rispetto al numero di sicurezza previsto di otto. Gli occupanti cercavano di raggiungere l’isola greca di Coo, distante circa quattro chilometri. Il padre di Kurdi dichiarò che i giubbotti di salvataggio forniti dagli scafisti della Ong erano fasulli. Anche altri sopravvissuti affermarono di aver creduto di indossare dei giubbotti salvagente che poi si rivelarono inservibili. Dopo il naufragio, una radio siriana dichiarò che la famiglia del bambino aveva pagato 5.860 dollari per quattro posti sull’imbarcazione, che aveva già venti persone a bordo, nonostante fosse lunga solamente cinque metri. La madre del piccolo si unì al viaggio, nonostante avesse paura di trovarsi in mare aperto e le ripetute richieste della sorella Tima, zia di Alan, di non andare per mare. Il gommone riuscì ad eludere la sorveglianza della guardia costiera turca, salpando da una spiaggia isolata in tarda notte. Quel bambino fu sacrificato dai media di distrazione di massa diventando il simbolo dell’invasione imposta sul corpo degli innocenti per cui continua l’infame sciacallaggio sulla pelle dei migranti vittime dell’immigrazionismo voluto dalla banche e dai globocrati. L’Ong di turno fa sapere che ora può pensare a riequipaggiare la nave che dovrebbe partire l’11 febbraio per una nuova missione nel Mediterraneo e tira in ballo la Chiesa di Bergoglio: “Siamo infinitamente grati! La generosa donazione dell’arcidiocesi di Monaco-Freising – ha dichiarato Gorden Isler, portavoce della famigerata Ong Sea-Eye – ci mostra con chiarezza l’atteggiamento e la risposta della Chiesa cattolica a una delle questioni più importanti e allo stesso tempo disumane del presente:si dovrebbero lasciare annegare le persone per motivi politici e così dissuadere altri dal partire? Possano molte persone seguire questo esempio generoso”. Il comunicato stampa diramato nei giorni scorsi dà notizia del fatto che l’arcidiocesi di Monaco di Baviera, sede del cardinale Reinhard Marx, ha donato 50.000 euro alla Ongche nelle scorse settimane è stata protagonista dello stallo in acque maltesi insieme ai colleghi vicescafisti e connazionali di Sea Watch, con la nave “Professor Albrecht Penck”. Donazioni sono giunte anche dalla Chiesa evangelica e dai Mennoniti (anabbattisti).