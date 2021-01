Pallacanestro serie A2: JB Monferrato fa sua la sfida interna contro Trapani

Casale Monferrato (JB Monferrato 74 – 2B Trapani 66) – La JB Monferrato ha vinto, nel turno infrasettimanale di serie A2 di pallacanestro, al PalaFerrraris contro Trapani. Un successo, 74-66, che rappresenta anche una bella dose di fiducia per i ragazzi allenati da coach Mattia Ferrari, reduci dal successo esterno in casa della Tezenis Verona.

La cronaca.

La JBM alla palla a due si schiera con Luca Valentini, Tomasini, Redivo, Thompson e Camara. Entrambe le squadre cercano di correre e il ritmo del match ne risente in positivo. Capitan Martinoni si mette in mostra su entrambi i lati del campo, mentre Renzi e Camara ingaggiano un duello senza frontiere: alla sirena del primo quarto il punteggio è 19-10. Tomasini e Redivo incrementano il vantaggio fino al +16 nel secondo quarto, ma Trapani riesce a ridurre il gap. All’intervallo lungo il punteggio è fermo sul 38-28. Nel terzo periodo la JBM prova a difendere i tre possessi di vantaggio: si sblocca dalla lunga distanza Trapani e con Corban e Renzi i siciliani si riportano sotto. Il terzo quarto termina 59-53. Nella frazione decisiva la 2B prova a più riprese ad azzerare il distacco, ma la Novipiù è brava a controllare il match. Si alza l’intensità difensiva ma è tardi per gli ospiti: termina 74-66.

Top scorer rossoblù Redivo, che chiude il match con 22 punti e +30 di valutazione. La JBM ha tirato con il 42,6% dal campo, Trapani con il 39,3%.