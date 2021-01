Senegalese di 32 anni non doveva essere qui ma lo hanno trovato in città mentre passeggiava tra le auto in sosta

Alessandria – I Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno deferito in stato di libertà per violazione del divieto di ritorno e delle norme relative al contenimento dell’epidemia di Covid-19 un senegalese 32enne con pregiudizi di polizia. L’uomo, notato dai Carabinieri mentre girovagava senza apparente motivo tra le auto in sosta, risultava destinatario di un provvedimento emesso il 16 giugno 2020 dal Questore di Alessandria che ne ordinava il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune di Alessandria. Lo straniero veniva altresì sanzionato amministrativamente per violazione della normativa anti-Covid-19, per la quale risultava già recidivo.