Calcio Serie D: insulti razziali alla guardialinee, multato l’Hsl Derthona

Tortona – Multa di 1.300 euro per l’Hsl Derthona. Il club calcistico bianconero è stato sanzionato dal Giudice Sportivo in occasione del match di mercoledì 27 gennaio, il recupero con il Casale. La motivazione della multa, in base al rapporto dell’arbitro e dei suoi collaboratori, sarebbe la presenza di “due sostenitori, indebitamente presenti all’interno dell’impianto di gioco”, che avrebbero “protestato reiteratamente, con espressioni offensive, durante il secondo tempo, all’indirizzo di una assistente arbitrale a cui uno dei due rivolgeva anche espressione implicante discriminazione per motivi di razza”.

L’entità della sanzione, si spiega nel dispositivo, è determinata “anche per la dimensione e la percezione reale dell’espressione discriminatoria e per l’applicazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione della pandemia Covid 19”.

Si è tenuto, dunque, conto della presenza di persone che, per il Giudice Sportivo, non avrebbero dovuto trovarsi all’interno dello stadio “Coppi”.