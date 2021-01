C’è chi vuol fare un impianto di produzione di biometano a Valmadonna ignorando che a Castellazzo Bormida ne esiste uno all’avanguardia in Italia

Valmadonna – Non piace l’impianto per la produzione di biometano e la gente di Valmadonna si sta organizzando in un comitato per opporsi all’insediamento. In effetti non si conoscono le caratteristiche della struttura che devono, per legge, rispettare alcuni standard ottenuti con l’abbattimento di miasmi e di inquinamento dell’aria e del terreno. Inoltre un impianto di produzione di biogas e biometano fa aumentare enormemente il traffico veicolare a causa dell’intenso passaggio di camion che dalle varie discariche convenzionate si recano nell’impianto per conferire la Forsu (Frazione organica rifiuti solidi urbani) cioè il materiale organico, altrimenti detto umido, accumulato grazie alla raccolta differenziata: si tratta principalmente di residui di cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili in genere, come ad esempio la carta per alimenti sporca. Il comitato si oppone essenzialmente per due motivi: innanzi tutto perché non sono state conferite le necessarie garanzie di compatibilità dell’impianto con l’ambiente circostante, quindi perché esiste già nella nostra provincia uno degli impianti migliori e più efficienti d’Italia di produzione del biometano. Si tratta della EF Tecnologie di Castellazzo Bormida (nella foto) che da anni produce energia elettrica e biomentano senza minimamente contaminare l’ambiente sia dal punto di vista chimico che aereo. Quindi il comitato ha tutte le ragioni del mondo in quanto, per sfruttare l’impianto di Castellazzo, sarebbe sufficiente fare arrivare le tubature in paese per avere disponibile tutto il biometano che serve.

La richiesta di autorizzazione per l’insediamento dell’impianto giunta in Provincia è della Società Agricola Rgp Piemonte 3 Srl con sede legale a Genova. Non è la prima volta che chiede di entrare in quanto aveva già presentato la documentazione per Valle San Bartolomeo nel novembre 2019.

Il progetto era stato bocciato dai tecnici di Palazzo Ghilini, poi è arrivato a Valmadonna, ma troppo vicino all’abitato. Ora però la società genovese ha trovato un altro terreno distante dalle abitazioni, ma in Provincia – che non brillano certo per la gestione del territorio: vedi frane e strade “perennemente” interrotte – si sono dimenticati che a pochi chilometri esiste un impianto super efficiente a Castellazzo Bormida per cui quello nuovo non ha nessun senso.

Abbiamo sentito al telefono un nostro lettore di Valmadonna che ci ha confermato le perplessità dei residenti: “Non si capisce perché debbano realizzare un simile impianto in una zona a vocazione agricola con una sola via d’accesso che è la Provinciale per Pavia. Ciò comporterebbe un intasamento del traffico insostenibile, anche alla luce del fatto che la nostra provincia non brilla certo per la gestione delle vie di comunicazione. Per Valmadonna sarebbe il disastro – spiega il nostro lettore – senza nessun ritorno positivo per gli abitanti e per il nostro sobborgo. Inoltre bisogna tener conto del danno economico derivante dall’esproprio dei terreni che sarebbero pagati molto meno del valore di mercato in periodi più favorevoli dell’attuale”.

La richiesta di autorizzazione sarà discussa il 23 febbraio alla Conferenza dei servizi in Provincia.