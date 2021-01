Il cardinale Versaldi, ex Vescovo di Alessandria, diventa giudice della Corte di Cassazione in Vaticano

Città del Vaticano (Roma) – L’Arcivescovo emerito di Alessandria Giuseppe Versaldi, 77 anni, è stato nominato per il prossimo triennio giudice della Corte di Cassazione del Vaticano: la sua designazione è stata ufficializzata da un decreto firmato dal cardinale Dominique Mamberti, presidente della Cassazione della città del Vaticano. Insieme con Versaldi è stata formalizzata la promozione del cardinale argentino Leonardo Sandri.

Versaldi, 78 anni, originario di Villarboit, ha accolto la notizia con un pizzico di ironia: “La mia nomina – ha commentato – era inaspettata, anche per ragioni di età pensionabile. Ora questo incarico si aggiunge agli altri numerosi impegni che ho già in Curia. Ringrazio il Papa per la fiducia, e chiedo il sostegno della preghiera per svolgere con rettitudine anche questo ministero di amministratore della giustizia nella Città del Vaticano”. Versaldi è stato vescovo di Alessandria dal 4 aprile 2007 al 21 settembre 2011, dal 31 marzo 2015 è prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, e ricopre gli incarichi di Gran cancelliere della Pontificia Università Gregoriana e Gran cancelliere del Pontificio Istituto Biblico. È stato nominato vescovo il 4 aprile del 2007 da papa Benedetto XVI, e consacrato due mesi dopo dall’arcivescovo Enrico Masseroni. Quattro anni dopo è stato elevato ad arcivescovo.