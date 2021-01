Il Gruppo Gavio riparte coi cantieri della Asti Cuneo

Cuneo – Il Gruppo Gavio ha piazzato i cantieri martedì scorso coi primi mezzi ai piedi delle colline tra Roddi e Verduno per cui, dopo un’attesa lunga otto anni, sono ripartiti i lavori per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo.

Dopo aver delimitato con la rete da cantiere un’ampia area compresa tra la strada provinciale 7 e la sponda del Tanaro, le ruspe hanno iniziato a scavare nella zona dove sarà allestito il campo base della maxi-opera, composto da uffici, spogliatoi, mensa, bagni e spazi comuni che nei prossimi due anni accoglieranno centinaia di operai della società concessionaria impegnati a realizzare il tronco B del lotto 2.6, dalla tangenziale di Alba a Verduno. Si tratta di circa 5 chilometri di autostrada, compreso il casello all’altezza del nuovo ospedale.

Per quanto riguarda la viabilità di cantiere i mezzi pesanti impiegati nei lavori si potranno collegare all’area direttamente dall’autostrada, all’altezza del moncone di Cherasco.

La convenzione appena firmata prevede che entro i prossimi 4 anni siano eseguiti i lavori sui due sub-lotti 2.6A e 2.6B tra Alba e Cherasco, per un totale di 9 km. Per il tratto che dovrà ricongiungersi al viadotto sospeso non c’è ancora un progetto preliminare, come anche per le opere complementari promesse al territorio e previste negli accordi degli anni passati.

Inoltre i 346 milioni di euro necessari per ultimare l’autostrada saranno pagati dalla società concessionaria, che in cambio ha ottenuto il riconoscimento di un valore di subentro complessivo pari a 1 miliardo e 233 milioni, quando saranno rinnovate le concessioni nel 2026 della Torino-Milano (888 milioni) e della stessa Asti-Cuneo, nel 2031 (345 milioni).

Il piano prevede il blocco tariffario fino al 2022 sulla tratta, mentre dal 2023 gli incrementi dovranno procedere entro la soglia annua del 2,2%.