Pallacanestro Femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia ospita le venete della Schiavon Ponzano

Castelnuovo Scrivia – Primo impegno casalingo del girone di ritorno, nel campionato di serie A2 di pallacanestro femminile, per l’Autosped Castelnuovo Scrivia che domani alle 18 al PalaCamagna di Tortona, a porte chiuse, si troverà a respingere le insidie portate da una Schiavon Ponzano Veneto sicuramente in grande crescita.

Dopo un inizio di campionato in sordina, con sei sconfitte in altrettante gare, anche a causa di alcune assenze importanti, il roster trevigiano allenato da coach Zanco ha poi attuato un deciso cambio di passo con la conquista di ben 12 punti nelle successive otto gare. Ad aver giovato è stato, tra le altre cose, anche l’arrivo, a stagione in corso, in cabina di regia del play Giordano, giocatrice che vanta una lunga esperienza nella categoria. Recuperata, poi, anche la lunga Egwho, ferma ai box per infortunio per qualche settimana, utilissima per dare sostanza e centimetri nel pitturato. Altre giocatrici di grande qualità presenti nella compagine veneta sono poi le italiane Iannucci e Miccoli oltre alla talentuosa ceca Zitkova. Da segnalare anche l’ala Leonardi, una delle 2002 più interessanti dell’intero panorama nazionale, ma non vanno trascurate neppure le varie D’Este, Celani, Carraro e Bianchi oltre alle ultime arrivate Rossi e Matteucci.

In casa Autosped l’attesa è per il recupero di Valentina Gatti. La giocatrice, un paio di settimane fa, ha riportato un cedimento vertebrale in seguito ad una botta alla schiena dovuta ad una brutta caduta e, secondo quanto stimato dallo staff medico, dovrà stare lontano dal parquet ancora per qualche settimana.

Tutto il resto della rosa dovrebbe, invece, essere a disposizione di coach Zara.