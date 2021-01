Pota un albero del viale ma è colpita da un grosso ramo e finisce in rianimazione

Serravalle Scrivia – Una dipendente del Comune di Serravalle Srivia è finita all’ospedale in prognosi riservata in quanto colpita da un pesante ramo di un albero lungo il Viale Ospedale Vecchio. La donna, E.T. 40 anni di Cantalupo Ligure, insieme a colleghi era intenta nella potatura delle piante per conto del Comune di Serravalle Scrivia quando, per cause in corso di accertamento, era investita in pieno da un grosso ramo che aveva appena tagliato. Le condizioni della donna risultavano immediatamente serie e il personale del 118, intervenuto nell’immediatezza, provvedeva al primo soccorso ed al trasporto all’Ospedale Civile SS. Biagio ed Arrigo di Alessandria, dove era ricoverata al Reparto Rianimazione dove si trova tuttora in prognosi riservata. Sul posto, oltre al personale della Polizia Municipale subito intervenuto sul luogo dell’incidente, si recava anche una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria per mettere in sicurezza l’area e personale tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL di Alessandria. (Foto tratta dall’archivio di Freaklance).