Riparte l’Ex Ilva di Novi con 500 dipendenti

Novi Ligure – Saranno 500 su un totale di 652, pari al 77%, i lavoratori presenti in fabbrica e distribuiti tra i vari reparti dopo l’accordo sindacale siglato ieri a Genova in merito al rinnovo della cassa integrazione da Covid per altre 8 settimane, per un periodo compreso tra il 1° febbraio e il 27 marzo. L’accordo prevede 30 (500 invece di 470) dipendenti in più al lavoro a partire da lunedì nello stabilimento novese di ArcelorMittal. Sul fronte della sicurezza la proprietà ha messo a disposizione un nuovo locomotore che sostituisce il precedente, ormai obsoleto e danneggiato.