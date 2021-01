C’è la Cocaina alla base dell’omicidio del povero Fabio Spiga

Casale Monferrato – È stata la cocaina consumata in grande quantità a scatenare la furia omicida di Luca Meloni 44 anni già dipendente Iarp che nella notte fra il 26 e il 27 ottobre del 2020 ha ucciso con decine di coltellate il suo compagno Fabio Spiga (i due sono insieme nella foto con Spiga appoggiato allo stipite) dipendente dell’Eurospin di viale Giolitti che all’epoca dei fatti aveva 43 anni. L’omicidio, dovuto a motivi economici e di gelosia (i due uomini gay si erano sposati civilmente tre anni prima) si è consumato in seguito ad una lite furibonda nell’appartamento dove vivevano in Vicolo Legnano. Dopo l’incriminazione del Meloni – reo confesso – le indagini sono continuate e nei giorni scorsi personale del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato ha denunciato in stato di libertà all’A.G. competente quattro cittadini casalesi ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. È anche possibile accertare che l’assassino, insieme a queste persone, aveva acquistato e consumato con loro discrete quantità di droga, del tipo hashish e cocaina. Alcuni acquisti sono stati effettuati nelle ore immediatamente antecedenti all’omicidio da parte del Meloni e di L.K., quest’ultimo inizialmente individuato solo con il soprannome “Luli” (persona già nota agli uffici per i numerosi precedenti di Polizia, anche specifici), previo contatto con l’amico R.H.J. il quale, successivamente, è risultato essere loro fornitore abituale. Il gruppo, dopo aver assunto droga durante il pomeriggio, si era riunito una seconda volta la sera verso le undici, con l’intento comune di reperire ulteriori dosi, acquistando 10 grammi di cocaina da M.H., un pluripregiudicato della zona. Il delitto è quindi da mettere in relazione col notevole stato di alterazione del Meloni che ha ucciso il compagno. Nei confronti dei quattro spacciatori sono state eseguite delle perquisizioni locali e personali, le quali hanno consentito agli agenti di acquisire ulteriori elementi probatori a loro carico, sia per le cessioni di droga già accertate che per altre effettuate in altri periodi. Il giovane M.H. è stato inoltre deferito in stato di libertà anche per il reato di evasione, avendo violato la misura degli arresti domiciliari precedentemente adottata nei suoi confronti.