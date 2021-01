Covid: l’Italia è quasi tutta gialla, Piemonte compreso

Torino – L’Italia, meno cinque regioni, è gialla, Piemonte compreso. L’allentamento entra in vigore da lunedì e non da domenica perché il ministero ha preferito non pubblicare una nuova ordinanza ma lasciare scadere quella attualmente in vigore, che cessa la propria validità a mezzanotte del 31 gennaio. L’ultimo report ministeriale, relativo alla settimana 18-24 gennaio, registra 4.871 nuove diagnosi da Covid, con un calo del 10,4% rispetto alla settimana precedente. Scende sotto la soglia 1 anche il valore dell’Rt, che si attesta mediamente a 0.89, mentre si riduce anche il numero di focolai attivi e per la prima volta da ottobre il tasso di occupazione dei posti letto in degenza ordinaria non supera il valore limite del 40%. C’è da dire che dopo un netto calo intorno alla metà di gennaio, negli ultimi giorni i casi di positività sono in aumento e si attestano intorno a quota mille. Il timore della Regione è che il ministero venerdì certifichi un peggioramento che rischia di far precipitare di nuovo la nostra regione in fascia arancione.

Restano arancioni le regioni Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano (vedere immagine a destra).